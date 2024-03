Ferranti saluta, scende in pista Alice Vecchi

Si apre la campagna elettorale a Bentivoglio. La prima candidata per le amministrative di giugno è, per il centrosinistra, l’attuale assessore al Sociale e alle Politiche giovanili e Comunicazione Alice Vecchi. Si presenta per succedere a Erika Ferranti, in uscita dopo due mandati, con una lista civica sostenuta dal Partito Democratico. Laureata in tecniche erboristiche, cosmetiche e dietetiche all’Università di Ferrara, di professione erborista.

Perché ha deciso di candidarsi?

"Ho questa terra nel cuore. È il luogo in cui sono nata e cresciuta, quella casa che ti aspetta dopo ogni viaggio e che ti sorprende con le sue tante bellezze. L’Oasi La Rizza o il nostro Castello sono gioielli che tutti ci invidiano. Le sfide del presente e i tanti cambiamenti che stiamo affrontando richiedono uno sforzo collettivo e un impegno per portare Bentivoglio nel futuro: per questo motivo metto a disposizione ciò che ho maturato durante questa esperienza amministrativa e il mio entusiasmo in una candidatura che nasce nel corso degli ultimi mesi grazie ai tanti confronti avuti con cittadine e cittadini".

Quali sono i punti salienti del suo programma?

"La visione che ho per Bentivoglio è quella di una città rinnovata e accogliente, che metta al centro le persone e la qualità della vita. Immagino una comunità inclusiva, aperta, attenta alle fragilità, che non lasci indietro nessuno, mantenendo e rafforzando il proprio legame con l’associazionismo. Dobbiamo continuare a promuovere la cultura, l’educazione e lo sport come pilastri della vita cittadina, a sostenere con convinzione il commercio locale, elevandone il valore. Aspiro a una città verde, impegnata contro il cambiamento climatico e sempre più orientata alla sostenibilità. Che sappia infine essere smart e connessa, ma pronta ad accompagnare tutti i suoi cittadini verso questo nuovo orizzonte del cambiamento tecnologico, pur rimanendo in continuità con il buon lavoro fatto fino ad ora dal sindaco Ferranti".

A che punto è la composizione della lista?

"Troveranno certamente posto persone in continuità con la giunta e con il consiglio attuali. Ma ci saranno anche importanti novità: sono infatti tante le persone che si stanno avvicinando a questo percorso, tra cui molti giovani entusiasti di mettersi in gioco". Presentazione ufficiale alla cittadinanza domenica 17 marzo, a partire dalle 17.30, presso il Centro Culturale tE:Ze.

Zoe Pederzini