Ferrara, Bper riqualifica l’edificio ex Enel

Bper Banca riqualificherà l’edificio ex sede dell’Enel, nel centro storico di Ferrara. Il progetto immobiliare – che si chiama ‘Etienne - appartamenti contemporanei’ – preservando le facciate, prevede la creazione di unità abitative di pregio, uniche per il mercato di Ferrara. Bper Banca – si legge in una nota –ha da tempo rafforzato la gestione del proprio patrimonio immobiliare, grazie a interventi di valorizzazione e riqualificazione volti anche allo sviluppo urbanistico cittadino, con particolare attenzione alla sostenibilità ed alla qualità immobiliare. Un primo esempio è proprio la riqualificazione dell’ex sede dell’Enel a Ferrara. "Riteniamo che la riqualificazione di questo importante edificio possa contribuire sia allo sviluppo urbanistico della città, sia essere un successo immobiliare. Abbiamo già ricevuto offerte per più di un terzo dell’immobile" commenta Daniele Martignetti (foto), responsabile della Direzione Real Estate di Bper Banca.