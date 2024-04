Ferrari e Alma Mater studiano le batterie

È stato inaugurato ieri dal rettore Giovanni Molari (foto), da Benedetto Vigna, Ad di Ferrari, e da Jens Hinrichsen, di NXP Semiconductor, un laboratorio nato dalla collaborazione tra l’Ateneo di Bologna e le due aziende che hanno sottoscritto un accordo quinquennale per attività di ricerca congiunte nel campo delle batterie al litio. Nel Plesso di Ateneo "ex Bodoniana", in Via San Donato, a Bologna, c’è un laboratorio elettrochimico altamente innovativo con attrezzature all’avanguardia. Una particolare attenzione verrà prestata ai temi della carica rapida, della sicurezza e delle alte prestazioni delle celle.