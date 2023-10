"Ferrari ha ucciso la cugina perché infastidito dalla sua vista"

Mai ha manifestato "volontà di rimeditare la sua grave condotta, mai ha fatto emergere un sentimento di pentimento". Ed è stato solo grazie "all’elevata professionalità e tenacia degli inquirenti è stato acquisito il solido quadro d’accusa" che alla fine ha portato all’arresto – e alla condanna all’ergastolo – di Fabio Enrico Ferrari, il settantaquattrenne di Gaggio Montano accusato di avere ucciso a colpi di fucile a pallini la cugina Natalia Chinni, 72, a Silla di Gaggio Montano il 29 ottobre del 2021. L’uomo fu infatti ben presto indagato dalla Procura e poi arrestato (è ai domiciliari) dai carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Antonello Gustapane.

Così il presidente della Corte d’assise Pier Luigi di Bari motiva la sentenza emessa il 19 luglio scorso nei confronti dell’uomo, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi. Futili motivi che sarebbero stati, scrive il giudice, "il fastidio, l’irritazione suscitati dalla visione della donna, che ostinatamente riparava la rete di recinzione" danneggiata dai cinghiali che Ferrari, cui era stato revocato il porto d’armi, illegalmente cacciava attirandoli con mais trovato in suo possesso nei pressi della propria casa, confinante con quella della cugina. Una visione che per la Corte ha "mosso nell’imputato già armato di tutto punto per la caccia, il suo istinto predatorio e vendicativo. Di qui la fucilata con cui ha dato sfogo al suo intimo impulso omicida, uccidendo la cugina come fosse uno dei cinghiali che andava cacciando".

Ferrari, difeso dagli avvocati Franco Oliva e Angelita Tocci, doveva rispondere anche di detenzione e porto illegale d’arma da fuoco e di munizioni. L’uomo si è sempre detto innocente, ma l’alibi che riferì agli inquirenti – di trovarsi all’ora del delitto in un bar del paese con la moglie – è stato smontato dalle posizioni Gps registrate dal suo telefonino. La sua "tardiva, inverosimile e generica ritrattazione" (di nuovo la sentenza) fatta in aula, in cui disse di avere fatto confusione con gli orari per un "lapsus", non ha convinto i giudici. Così come non ha convinto la versione del suo legale, che sostenne che l’uomo potesse avere "sparato inavvertitamente" scambiando la cugina per "un animale".

Il marito, il figlio e la sorella di Chinni, costituitisi parte civile, sono rappresentati dall’avvocato Mario Bonati.

