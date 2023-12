Ferrarini: "Gli scacchi muovono il mondo"

Scambi di identità, equivoci e doppi sensi. È un ritorno sul palcoscenico del Teatro Dehon, quello de ‘L’aperitivo dei folli’. Testo di Fernando Arrabal, uno dei più grandi autori teatrali viventi. Lo scrisse riprendendo gli stilemi del teatro di boulevard, una linea brillante di tradizione francese della seconda metà dell’Ottocento, e incrociandoli con il teatro dell’assurdo. "Uno spettacolo non comico, non brillante, ma buffo. Così lo definiva lo stesso Arrabal", spiega Piero Ferrarini, regista della pièce e direttore artistico del Dehon, che porta in scena la commedia con la compagnia Teatroaperto / Teatro Dehon. La versione, anche tradotta da Ferrarini, ruota integralmente attorno al gioco e al simbolismo degli scacchi: dall’ambientazione narrativa alla scenografia; dalla chiave ermeneutica per risolvere i numerosi ed esilaranti equivoci che innervano la struttura del testo, fino alle caratteristiche degli stessi personaggi. In scena stasera alle 21, domani alle 21,30 (e a mezzanotte brindisi con gli attori), il 5 e 6 gennaio alle 21 e ancora domenica 7 alle 16. Insomma, una presenza importante nel cartellone.

Ferrarini, come mai ha scelto questa commedia per lo spettacolo di Capodanno?

"Per una ragione sentimentale. Mio padre, Guido Ferrarini, è stato il primo in Italia a dirigere questo testo nel 1987. Il Teatro Dehon e la compagnia Teatroaperto hanno avuto rapporti a più riprese con Arrabal. È stato nostro ospite in occasione del convegno internazionale della scrittura incantata proprio in quell’anno. Tornò ancora a Bologna per presentare il suo saggio ‘Uno schiavo chiamato Cervantes’. Poi stavo cercando un testo che andasse al di fuori della mia produzione, volevo proporre al pubblico qualcosa di diverso".

Lei conobbe Arrabal?

"Sì, è un uomo - ora 91enne - dotato di una simpatia incredibile. Ha una cultura sterminata e anche la capacità di non farla mai pesare all’interlocutore. Un signore di una lievità e soavità meravigliosa. Una descrizione che stona un po’ con la sua produzione, che a volte è anche molto cruda".

La pièce che portate in scena però è un ’divertissement’… "Una commedia ricca di amori folli e improbabili equivoci, molto affascinante. Lei è bella, raffinata, intelligente e campionessa europea di scacchi. Lui è pazzo di lei, ma si sente terribilmente inadeguato, tanto da compiere gesti inaspettati e parecchio sciocchi per tentare di sorprenderla. Anche lei lo ama, però non si lascia mai stupire, è sempre una mossa avanti".

Arrabal diceva che "il gioco degli scacchi è il simbolo della vita".

"È stato un grande giocatore di scacchi. Ha anche tenuto una rubrica scacchistica per molti anni su Libération. Le sue analisi erano interessantissime, sapeva adattare una partita di scacchi a una situazione di politica internazionale...".

Amalia Apicella