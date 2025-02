Ferrerio, 12 anni a Passalacqua. La Cassazione: fu tentato omicidio: "Ma mio figlio non riavrà la sua vita"

Pestaggio di Davide Ferrerio, fu tentato omicidio. E la condanna di Nicolò Passalacqua diventa definitiva. La Cassazione ha confermato l’accusa di primo e secondo grado: 12 anni e 8 mesi per aver massacrato e ridotto in fin di vita per un tragico scambio di persona nell’agosto 2022 il giovane bolognese, all’epoca 22enne, mentre si trovava in vacanza a Crotone. Davide è in coma irreversibile da quella sera, attaccato alle macchine. Ieri, di ritorno da Roma, i genitori Massimiliano e Giusy Orlando e il fratello Alessandro sono andati a trovarlo in ospedale, come ogni giorno. La mamma gli ha parlato: "Penso che se lui potesse rispondere, mi direbbe: ‘Mamma, ma chi mi ridà la mia vita? È stata spezzata, buttata via quella notte, senza che io avessi fatto nulla’. Sul piano tecnico, oggi è stato messo un punto fermo. Non si è trattato di lesioni, ma di tentato omicidio. Sul piano umano, invece, viviamo una tragedia. Ora la Corte ha ritenuto Passalacqua un assassino. Che, peraltro, non ha mai nemmeno mostrato pentimento. Merita non uno, ma dieci ergastoli. Purtroppo, non avrà mai una condanna simile perché mio figlio ha un cuore forte. Io non so dove trovo ancora la forza però, come mamma, devo dare voce a questa ingiustizia". Da quel giorno, la normalità, per questa famiglia, non esiste più: "La nostra vita è scandita da una tragedia terribile. Una vita tutta lavoro e ospedale, una vita che non ci appartiene. Quando sono accanto a mio figlio, gli stringo le mani, lo guardo. Il mio Davide era un principe – si commuove la mamma –, quella sera era vestito elegantissimo per andare all’appuntamento. Era una persona per bene e una persona per bene non può immaginare che ci siano dei mostri così in giro. Quelli non sono umani".

"Oggi la giustizia ha risposto – le parole di Gabriele Bordoni, avvocato dei familiari della vittima – di fronte a una tragedia immane, l’unica risposta che poteva venire dalla giustizia è che Passalacqua è un assassino che non ha raggiunto lo scopo solo perché Davide ha un cuore che lo tiene ancora apparentemente in vita". Riqualificare l’episodio in semplici lesioni (come chiedeva la difesa) "sarebbe stata un’offesa alla giustizia e ai criteri legali che guidano il nostro ordinamento. Ha agito colpendo in mezzo alla strada un ragazzo inerme e se n’è andato strafottente: che fosse gravemente ferito o morto, per lui era lo stesso (dolo alternativo)". Con la conferma del tentato omicidio in Cassazione, cambia anche lo scenario per il processo ’parallelo’: la Procura generale ha chiesto la riqualificazione in concorso per tentato omicidio, invece che solo lesioni, per Anna Perugino (condannata a 8 anni, assolto il compagno Andrea Gaju) considerata ‘la mente’ dell’aggressione: l’11 marzo le repliche. Passalacqua aveva scambiato Davide per colui che corteggiava sui social la ragazza di cui era innamorato, Martina, la figlia di Anna.