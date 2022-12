Ferrerio, a giudizio la minorenne "Disse come individuare la vittima"

di Federica Orlandi

Giudizio immediato per la minore (in realtà da pochi giorni diciottenne) accusata di concorso anomalo nel tentato omicidio di Davide Ferrerio, il ventunenne aggredito per uno scambio di persona ad agosto a Crotone e da allora in coma. Per questa vicenda, la ragazzina da novembre è detenuta in una comunità minorile. Ora, la Procura ha chiesto il giudizio immediato custodiale per la giovane, istanza accolta dal giudice: comparirà davanti al tribunale dei minorenni di Catanzaro il 6 aprile.

La giovane, si ricorda, è la fidanzatina di Nicolò Passalacqua, il ventiduenne in carcere da agosto per tentato omicidio, in quanto esecutore materiale dell’aggressione brutale a Davide. Secondo l’accusa, lui avrebbe agito per impressionarla e fare colpo, oltre che istigato dalla madre di lei (a propria volta in carcere con la medesima accusa, che pende pure sul compagno, unico a piede libero). La giovanissima deve rispondere del fatto di avere "intrattenuto la corrispondenza con il soggetto ignoto" che da qualche tempo le scriveva su Instagram e contro cui la madre avrebbe organizzato la spedizione punitiva invitando pure Passalacqua, già noto per le condotte violente, "fornendo (a Passalacqua) indicazioni su dove trovarlo" contribuendo così a "integrare atti idonei diretti a cagionare la morte di Davide Ferrerio, come evento non voluto, ma possibile", scrive la Procura. Le "indicazioni" su dove trovare il corteggiatore misterioso sono poi quelle che hanno innescato il tragico scambio di persona. Il vero corteggiatore, il trentunenne Alessandro Curto, scrive infatti alla ragazzina di indossare "una camicia bianca", anche se non è vero; e indirizzando così erroneamente Passalacqua sul povero Ferrerio che si trovava lì per caso.

"Il processo a minori non prevede parti civili, ma noi saremo comunque presenti per depositare memorie e note – chiarisce l’avvocato della madre di Davide Ferrerio, Gabriele Bordoni –. In particolare, chiederemo che il capo d’imputazione della minore comprenda anche il trentunenne che di fatto innescò l’aggressione a Davide, il cui contributo causale ai fatti è imprescindibile ed evidente. Ci aspettiamo entro aprile il giudice abbia accolto la nostra opposizione alla richiesta di archiviazione della Procura nei suoi confronti e che venga fissata l’udienza preliminare dei tre per cui le indagini sono già chiuse".