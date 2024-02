Ferrerio, colpi di perizia: "Un pugno così forte da non lasciare scampo, non c’entrano malattie"

Bologna, 29 febbraio 2024 – È a colpi di perizie e consulenze che si chiude l’istruttoria del processo ’bis’, quello per concorso anomalo in tentato omicidio alla madre della ragazzina ’contesa’ e al suo compagno, per il pestaggio di Davide Ferrerio, il giovane bolognese di 22 anni brutalmente pestato per uno scambio di persona l’11 agosto del 2022 e da allora in coma irreversibile.

“Il punto non è tanto dove si trovi la frattura nel cranio di Davide, né se a causare l’edema subdurale acuto che ha provocato il coma sia stato un pugno alle spalle oppure alla mascella: il punto è che il colpo è stato sferrato con una violenza e un’energia tali da provocare uno scuotimento dell’encefalo che ha messo in tensione e rotto le ’vene ponte’, che sono un po’ le ancore del cervello, causando un’emorragia che ha invaso senza freni tutto l’emisfero cerebrale coinvolto, provocando danni devastanti". Così il consulente di parte civile, il neurochirurgo del Sant’Orsola Carmelo Sturiale, che ha anche avuto in cura Davide, ha spiegato ciò che ha portato il giovane tifoso rossoblu all’irrimediabile condizione in cui si trova. Rispondendo con fermezza alle domande della Corte, delle parti civili con gli avvocati Gabriele Bordoni, per la mamma di Davide, e Fabrizio Gallo, per padre e fratello, e della difesa: "L’osteogenesi imperfetta diagnosticata a Davide da bambino" nota anche come ’patologia delle ossa fragili’ "non è guaribile, ma era stata curata. Inoltre, lui era affetto dal grado più lieve, sui nove esistenti. No, la malattia non c’entra con le lesioni che ha riportato: chiunque, con un colpo così violento, avrebbe potuto subire le stesse, gravissime conseguenze". E l’impatto con l’asfalto? "Potreb be avere aggravato le condizioni, soprattutto perché Davide, a causa del primo pugno, ha perso conoscenza ed è crollato a terra senza poter attutire la caduta", prosegue il consulente.

Una versione che richiama in realtà quanto detto anche dal perito nominato dalla Corte, Francesco Introna. Il quale, pur nella dibattutissima perizia nelle cui conclusioni aveva illustrato come ritenesse "la caduta" a terra di Davide, con la sua osteogenesi imperfetta, concause delle lesioni che hanno portato il ragazzo al coma irreversibile, rendendo di fatto imprevedibile all’aggressore l’esito drammatico dei suoi colpi, aveva ammesso come le lesioni di Davide fossero compatibili con un pugno tanto forte da causare svenimento e caduta anche a una persona completamente sana.

La perizia però, se accolta al processo d’appello a Nicolò Passalacqua, 22enne autore delle botte e condannato in primo grado per tentato omicidio a 20 anni, potrebbe ridimensionare la sua posizione. La decisione doveva essere presa ieri, ma è slittata alla prossima settimana.

Si è svolta invece l’udienza in primo grado per Anna Perugino e Andrej Gaju, appunto. La prima, madre di Martina, la ragazzina allora adolescente per cui Passalacqua aveva un debole, è ritenuta la ’mente’ della spedizione punitiva contro il misterioso spasimante della figlia, rivelatosi essere il trentaduenne Alessandro Curto, colui che inviò il famoso messaggio "Ho la camicia bianca" una volta intuito l’intento aggressivo del gruppo. Sms che sviò la furia di Passalacqua contro l’innocente Ferrerio, lì per caso con addosso proprio una camicia bianca. Anche la posizione di Curto sarà valutata la prossima settimana.