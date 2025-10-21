Ferrerio, verso la Cassazione: "Davide non si è più svegliato. Meritano tutti l’ergastolo"

Davide Ferrerio nei giorni scorsi è stato portato in terapia intensiva. Tanto che "a un certo punto ci avevano detto che non c’erano più speranze", scoppia in pianto Giusy Orlando, la mamma, straziata dal dolore. Ora Davide sta leggermente meglio, ma per lei il calvario è sempre lo stesso.

Il figlio è immobilizzato su un letto d’ospedale dalla sera dell’11 agosto 2022, quando, per un tragico scambio di persona, fu pestato brutalmente mentre si trovava in vacanza a Crotone. Aveva 20 anni. Da quel momento, Davide - super tifoso del Bologna – è in coma irreversibile. "Non posso accettare qualcosa che è inaccettabile, fuori da ogni logica umana – continua la mamma –. Sto perdendo la speranza. Ne ho parlato anche con il cardinale Zuppi, che ci è stato sempre vicino. Lui mi ha detto che sta pregando per Davide. Ripenso continuamente a quando guardavamo la tv insieme sul divano, ci tiravamo i cuscini. Si rideva. Spesso, mi raggiungeva quando era in pausa dal lavoro. Quei momenti di spensieratezza preziosi, unici, irripetibili. Non ho avuto il tempo di dirgli quanto lo amavo. Avrei voluto vederlo realizzato, avrei voluto vederlo vivere. Stava sbocciando. E invece l’hanno ridotto così. Il mio principe".

A ridurlo così è stato Nicolò Passalacqua, condannato in via definitiva a 12 anni e 8 mesi per tentato omicidio. Assistiti dall’avvocato Gabriele Bordoni, i familiari di Davide hanno combattuto una difficile battaglia giudiziaria. ’Il quinto uomo’, Alessandro Curto, colui che indicò Davide ai suoi carnefici causando lo scambio di persona, è stato archiviato, ma ora il procedimento è stato riaperto. Invece sono stati condannati Anna Perugino, ’mandante’ della spedizione punitiva, e il suo compagno Andrea Gaju: per loro è stato fissata l’udienza in Cassazione: sarà il 17 dicembre. "Spero confermino la pena – aggiunge Giusy –, ma 12 anni sono pochi. Meritivano tutti l’ergastolo perché mio figlio l’hanno ucciso. Hanno ucciso un innocente".

"Spero che confermino i 12 anni a quella donna – dice Massimiliano, il papà di Davide –, non riesco nemmeno a chiamarla mamma perché sarebbe un’offesa verso tutte le altre mamme. Lei non ha mai manifestato pentimento. Non ha mai detto, ad esempio: ’Per colpa mia è stato assassinato un ragazzo innocente’. Perché è proprio così che stanno le cose: Davide non è più con noi, da quella maledetta sera non è mai tornato cosciente. Ci sono dei giorni in cui non riesco a non pensare a quanto possa avere sofferto. Gli è stata strappata la vita, a un ragazzo così, giovane, robusto, pieno di sogni. Io continuo a pregare, ad andare a San Luca a chiedere un miracolo".

"Il 17 dicembre conto che si metta la parola fine a questa tormentata vicenda processuale che riguarda la tragedia di Davide – le parole dell’avvocato Bordoni –. La Cassazione ha già affermato per Passalacqua che si trattò di tentato omicidio, perché agì con la volontà alternativa di ferire o anche di uccidere quel povero ragazzo. I suoi due complici sono fiducioso che verranno giudicati nello stesso modo, come ha fatto già la Corte d’Appello a Catanzaro. Così sarà fatta giustizia".