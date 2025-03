Ferretti, ok al bilancio. Dividendo ai soci

Il consiglio di amministrazione di Ferretti ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti - che sarà convocata per il 13 maggio - la distribuzione di un dividendo pari a 0,10 euro per ciascuna azione ordinaria, in crescita del 3,1% rispetto al 2023 ed equivalente al 38,4% del risultato consolidato del gruppo. Il cda ha anche approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024, confermando i risultati preliminari: ricavi netti pari a 1.173,3 milioni (+5,6%); Ebitda adjusted di 190 milioni (+12,3%) con un margine del 16,2% (+100 punti base); utile netto di 88,2 milioni (+5,6%). La raccolta ordini è pari a 1.139,3 milioni (+1,7% rispetto al 2023). Il board del gruppo leader negli yacht infine ha deliberato di destinare l’utile d’esercizio (63,2 mln) a riserva legale per circa 3,16 mln, oltre e a utili portati a nuovo per un importo complessivo minimo di 26,2 milioni. Nella foto, Alberto Galassi, amministratore delegato del Gruppo.