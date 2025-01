Ferri tra le macerie di Los Angeles: "Il mio sogno americano finisce qui. Non ci sono aiuti, né risarcimenti"

È riuscito a raggiungere le macerie della sua casa Umberto Ferri. Lo ha fatto "rischiando l’arresto", come racconta, visto che la zona di Los Angeles dove viveva, che è stata completamente distrutta dagli incendi, adesso è blindata da polizia e guardia nazionale. "Sembra una zona di guerra", racconta l’imprenditore bolognese, fondatore dei famosissimi Transilvania Kafè.

Ferri viveva da quasi 20 anni nella villetta di Pacific Palisades, dopo essersi trasferito negli Stati Uniti e aver aperto, anche qui, un ristorante di successo. "Il mio sogno americano finisce qui", ha detto ieri, appena raggiunta quella che era la sua casa, un cumulo di legna bruciata e resti di elettrodomestici. È arrivato passando per la spiaggia: "Un’ora a piedi, poi abbiamo preso in prestito delle bici", racconta. Tra le macerie della villetta, si intravedono anche il pick-up e la Vespa dell’imprenditore. Che davvero dovrà rialzarsi contando solo sulle sue forze: "La mia assicurazione – spiega – non prevede risarcimento da incendio dovuto a disastro naturale, ma solo doloso. Sono le classiche trappole delle assicurazioni americane: sull’oceano eravamo pronti a uno tsunami, al terremoto... ma non a questo inferno".

E anche sul fronte dell’assistenza, chi ha perso tutto nel fuoco si deve arrangiare da solo, come può: "Ho parlato con il Consolato – dice ancora Ferri –: malgrado la grande gentilezza e attenzione ricevute, non esistono sovvenzioni in questi casi per gli italiani all’estero, possono aiutare con prime necessità tipo pasti caldi, ma io ho un ristorante... è la casa che non c’è più".

Nicoletta Tempera