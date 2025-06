"Ferrovia Adriatica, la Regione dica il suo piano"

Il coordinamento dei comitati sul quadruplicamento della ferrovia Bologna - Castel Bolognese ha chiesto un incontro urgente alla Regione per sapere quale posizione porterà con Rfi riguardo all’infrastruttura. Perché il comitato si sente "tenuto all’oscuro" e accusa di non essere ascoltato, dopo quanto "fatto e contribuito per informare l’opinione pubblica" sull’opera. Il coordinamento ricorda la presa di posizione in aula della sottosegretaria alla presidenza della Regione Manuela Rontini, che aveva detto di non essere soddisfatta, di essere convinta servissero il dialogo col territorio e soluzioni condivise per trovare soluzioni per minimizzare consumo di suolo. "Parole che finalmente hanno chiarito la posizione inequivocabilmente in linea con quanto sostenuto dal coordinamento dei comitati e fatto sì che anche la Regione sia uscita allo scoperto assumendo una posizione critica e una netta presa di posizione su tutte le soluzioni progettuali fino qui proposte da Rfi giudicate per nulla soddisfacenti, in sintonia con quanto sostenuto da Città Metropolitana, Circondario Imolese e numerosi sindaci dei Comuni coinvolti", dice il coordinamento.

Intanto, prosegue il comitato: "Mentre abbiamo registrato convergenza anche da parte Confagricoltori, Coldiretti, Cia e Terra Viva Cisl, che hanno espresso il loro no alle proposte di Rfi, i comitati hanno saputo della nomina a commissario per il potenziamento e la velocizzazione della linea ferroviaria adriatica di Aldo Isi e immaginano che la Regione abbia interloquito con Rfi. Da qui la richiesta di incontro per capire quale posizione la Regione porterà al tavolo con il commissario e se e come intenderà coinvolgere i comitati". Da mesi i tanti comitati, che si sono creati lungo i paesi percorsi dal progetto di quadruplicamento, hanno fatto riunioni con la cittadinanza e chiesto risposte alle istituzioni in merito.

z. p.