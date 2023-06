Ferrovia Bologna-Prato Lavori e bus sostitutivi

Riprendono oggi i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea ferroviaria Bologna-Prato. L’attività, spiega Rete Ferroviaria Italiana serve ad adeguare la linea agli standard previsti dalla rete europea per il traffico delle merci - dopo che già nel 2021 è stata completata la prima fase dei lavori, concentrata nella tratta Vernio-Prato - e non avrà alcuna ripercussione sul servizio Alta Velocità. L’investimento complessivo, spiega la società ferroviaria in una nota, è di oltre 530 milioni, di cui circa 93 destinati agli interventi in programma fra Pianoro e San Benedetto Val di Sambro.

Nel dettaglio, a seguito dei lavori, da oggi la circolazione è sospesa fra Pianoro e Vernio; fra San Benedetto Val di Sambro e Vernio il passaggio dei treni sarà garantito fra le 5 e le 9 e fra le 16 e le 22. Da lunedì al 3 settembre, invece, circolazione sospesa fra Pianoro e Prato; dal 4 al 10 settembre: circolazione sospesa fra Pianoro e Vernio; dall’11 settembre al 12 novembre da lunedì a venerdì, dalle 9.30 alle 13.30, circolazione sospesa fra

Bologna e San Benedetto Val di Sambro. Sono previste corse di autobus sostitutivi.

Programmati inoltre lavori in 5 fine settimana (dalle 9.30 del sabato alle 16.30 della domenica) durante i quali la circolazione ferroviaria sarà sospesa fra Bologna e San Benedetto Val di Sambro. I week-end interessati sono 2324 settembre, 78 ottobre, 1415 ottobre, 2122 ottobre e 1112 novembre Da lunedì 13 novembre l’intera linea tornerà interamente disponibile.

In questo contesto i lavori in questione, una volta terminati, "assicureranno da subito un più efficace collegamento dei porti toscani e del sistema logistico e portuale emiliano-romagnolo con il centro e il nord dell’Europa", assicura Rfi, verso l’obiettivo generale di raddoppiare la quota merci che viaggia su ferrovia. Ma "complessivamente tutta la circolazione ferroviaria beneficerà dei lavori in programma in termini di maggiore regolarità e puntualità della linea", aggiunge l’azienda.