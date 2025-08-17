Ferrovia Bologna-Vignola. Stop ai treni, ci sono i bus

Nove giorni di servizio ferroviario soppresso, da domani al 25 agosto e poi nella giornata del 31 agosto, sulla linea Bologna-Vignola, dove le corse dei treni saranno interamente sostituite da autobus che faranno sosta nelle fermate Tper distribuite lungo l’intera tratta della vignolese. Ferrovia storica sulla quale sono in corso interventi di riqualificazione come quella presso la stazione di Bazzano dove Fer, Ferrovie dell’Emilia-Romagna (gestore dell’infrastruttura di 9 linee di proprietà regionale, tra cui la Casalecchio-Vignola) sta realizzando un progetto di manutenzione e sicurezza con la realizzazione di un murales nei sottopassi e la riattivazione dell’ascensore danneggiato dall’alluvione dell’ottobre dello scorso anno.

Negli ultimi anni la ferrovia è stata oggetto poi di interventi strutturali che si svolgevano durante il periodo estivo. Alcuni erano programmati quest’anno.

"Se ne è parlato al tavolo di confronto alla fine di giugno – spiega Maurizio Quartieri dell’associazione ’In prima classe per la Bologna-Vignola’ – dove ci è stato detto che gli interventi infrastrutturali finalizzati al potenziamento della linea e, quindi, del servizio già annunciati nel marzo 2024 per l’estate 2025 sono stati rinviati. E che Fer sta completando uno studio sugli interventi necessari per consentire in futuro l’apertura del servizio passante S2 tra Vignola e Portomaggiore, con un focus specifico sulla tratta Bazzano-Budrio. I risultati di questo nuovo studio (l’ennesimo) dovrebbero essere presentati subito dopo l’estate".

Nella stessa sede è intervenuta anche l’assessora regionale Irene Priolo, sottolineando che lo scorso marzo con l’approvazione del bilancio triennale degli investimenti sono stati messi a disposizione dell’infrastruttura ferroviaria regionale ulteriori 15 milioni di euro, risorse da utilizzare anche per contrastare il degrado delle stazioni della tratta Bologna-Vignola.

"Sempre in tema di risorse, a breve dovrebbero essere messe a disposizione anche una parte di quelle del fondo ’Pimbo’. Si tratta di risorse destinate a interventi di riqualificazione delle stazioni ferroviarie. Ma anche questo è un tema di cui sentiamo parlare da oltre 10 anni", aggiunge Quartieri. Intanto per questi nove giorni di stop ai treni Tper, gestore del servizio insieme a Trenitalia, ha inserito sul sito l’indicazione precisa delle stazioni da cui partiranno i bus, a partire da Bologna stazione centrale, in viale Pietramellara (piazzale Medaglie d’Oro, parcheggio taxi). Poi in viale Pietramellara, lato stazione piazzale ovest in prossimità dell’incrocio con via Amendola, quindi a Borgo Panigale, in viale Togliatti presso la rotonda con via della Pietra. A Casteldebole, fermata alle Torri di viale Salvemini, e a Casalecchio nel piazzale antistante la stazione Garibaldi.

A Ceretolo, fermata di via Bazzanese di fronte alla chiesa Santa Lucia. A Riale fermata del centro. Al Pilastrino di Zola, e poi nel centro del capoluogo. A Zola, Chiesa in via Risorgimento (di fronte Panificio Marsigli), a Ponte Ronca in centro, quindi al piazzale della fermata via Lunga, quindi a Crespellano, Muffa, Stazione di Bazzano e a seguire in direzione di Vignola.

Gabriele Mignardi