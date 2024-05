Ferrovia interrata Bologna-Portomaggiore, al via i lavori in via Libia

Bologna, 17 maggio 2024 – Entrano nel vivo i lavori di interramento della linea ferroviaria regionale Bologna-Portomaggiore.

Dopo la rimozione delle rotaie, le indagini archeologiche e altre attività preliminari di cantiere effettuate nei mesi scorsi, il cantiere coinvolgerà zona Bentivogli, via Libia e via Scipione Dal Ferro.

E’ infatti in partenza la realizzazione delle opere provvisionali (paratie di micropali e diaframmi) funzionali al successivo spostamento dei sottoservizi (in particolare quelli fognari) presenti nelle tratte. Al termine dei lavori, i passaggi a livello scompariranno e al posto dei vecchi binari troveranno spazio verde pubblico, piste ciclabili e nuovi parcheggi. L’intervento – fa sapere in una nota il Comune di Bologna – porterà una volta concluso benefici anche al traffico urbano e ferroviario.

I lavori

Attualmente, la maggior parte delle aree interessate dal cantiere dell’interramento sono già state delimitate e resteranno permanenti lungo tutta la zona della tratta ferroviaria interessata fino alla conclusione dell’opera, senza produrre variazioni alla circolazione stradale. Visti i lavori in corso, è inevitabile quindi che possano verificarsi impatti temporanei sulla viabilità locale nei punti di intersezione tra strada e ferrovia (passaggi a livello di via Fabbri, via Libia, via Rimesse, via Cellini e via Larga).

Il progetto, finanziato all’interno di PIMBO e diretto dal Comune di Bologna in qualità di beneficiario del finanziamento, è realizzato da FER–Ferrovie Emilia Romagna srl, in qualità di Stazione appaltante. L’intervento ha un costo complessivo di circa 76 milioni di euro, di cui 52 finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 18,5 dalla Regione Emilia-Romagna e 5,5 dal Comune di Bologna.