Ferrovia metropolitana, è bufera. Saliera va all’attacco di Zuffi: “Scopre solo ora i disagi?”

Pianoro, 9 settembre 2024 – Mentre il sindaco della Città metropolitana Matteo Lepore e l’assessore Regionale ai Trasporti Andrea Corsini sono pronti a presentare il bilancio dei primi tre mesi del servizio Ferroviario Metropolitano, il centrosinistra locale, per voce del capogruppo di ’Noi Pianoro’ Marco Zuffi, ha presentato un odg elencando le criticità riscontrate sulla linea passante Casalecchio-Pianoro.

Insomma, un contrasto tra il centrosinistra locale e quello regionale, dove si è inserita anche Simonetta Saliera, neo assessora alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Pianoro.

L’ex prima cittadina di Pianoro, che con un ribaltone è passata nelle fila della giunta del civico Luca Vecchiettini, ha voluto mettere in evidenza proprio lo scontro interno al Pd.

“Premesso che il sindaco di Pianoro Luca Vecchiettini – si legge nel comunicato di Saliera – ha in calendario da tempo un incontro pubblico sui problemi dell’Sfm, come non si può essere d’accordo con l’ordine del giorno di Marco Zuffi, capogruppo di Noi Pianoro-Lista Pd, per un miglioramento del Servizio Ferroviario Metropolitano. Sfm che, fin dal 1994, l’allora Provincia di Bologna volle negli accordi con il ministero dei Trasporti. E come non essere d’accordo con il richiamo del consigliere Marco Zuffi al sindaco Metropolitano Matteo Lepore perché svolga un ruolo di governance portatore di un prezioso rapporto costruttivo con la Regione sulla base dei bisogni anche dei cittadini della provincia. Mi fa piacere – sottolinea ancora la neo assessora alla Mobilità– che Zuffi, dopo cinque anni di inerzia da assessore comunale a Pianoro e una campagna elettorale da candidato sindaco in cui è stato sostenuto da Lepore e Bonaccini senza sollevare loro i problemi dell’Sfm, ora si accorga di questi disservizi. Aver perso le elezioni gli ha fatto vedere la realtà?”

L’affondo finale di Saliera spazia su altri temi: “Ora aspettiamo un ordine del giorno di Zuffi sulla Sanità con altrettanto approfondimento nel merito della situazione critica per gli utenti e con la richiesta del mantenimento della promessa di aprire un Cau a Pianoro fatta durante la campagna elettorale dall’assessore Donini. Apprendo poi da un quotidiano che lunedì (oggi ndr.) c’è una conferenza stampa di Città Metropolitana e Regione sull’Sfm: i veri destinatari dell’odg di Zuffi sono quindi Lepore e Viale Aldo Moro”.