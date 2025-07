Ferrovia Porrettana, un’estate di cantieri

Sarà un’estate di cantieri sulla ferrovia Porrettana. Con inevitabili interruzioni del traffico in alcuni punti. Il programma dei lavori (su tutte le linee) è stato presentato da Rfi alla Regione Emilia-Romagna e ai comitati dei pendolari. Il piano comprende interventi per il miglioramento della puntualità, la regolarità e l’affidabilità del servizio, oltre che per incrementare le prestazioni delle linee. In alcuni casi, però, sarà necessario "interrompere temporaneamente la circolazione ferroviaria", precisa Rfi, assicurando comunque che "i periodi di intervento sono stati pianificati per ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori". Le informazioni saranno disponibili sui canali digitali delle imprese ferroviarie, nei punti di assistenza clienti e in biglietteria.

Nel dettaglio, sulla Porrettana la circolazione dei treni sarà interrotta dal 19 luglio al 2 settembre fra le stazioni di Sasso Marconi e Porretta Terme "per consentire attività di rinnovo del binario, manutenzione straordinaria di due ponti sul fiume Reno e miglioramento dell’accessibilità nelle stazioni di Sasso Marconi e Pioppe di Salvaro". Dal 18 al 25 agosto, poi, in concomitanza coi lavori nel Nodo di Bologna, la sospensione del traffico ferroviario interesserà l’intera linea da Bologna a Porretta.

In quella settimana sono infatti programmati lavori di impermeabilizzazione del ponte sul canale Navile e di restyling della pensilina a servizio del secondo marciapiede della stazione centrale. Il cantiere comporterà la sospensione anche del traffico ferroviario sulla Bologna-Vignola. Tornando alla Porrettana, dal 3 al 14 settembre i treni percorreranno le tratte interessate dai lavori a una velocità ridotta, che verrà innalzata gradualmente fino a raggiungere la normalità. Questo comporterà una parziale limitazione della capacità della linea, con modifiche al servizio.

Sulla linea Bologna-Prato, invece, proseguono i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico per l’adeguamento agli standard europei per il traffico delle merci. Fino al 28 settembre i cantieri continueranno a essere operativi fra San Benedetto Val di Sambro e Vernio nei giorni infrasettimanali e per una durata di quattro ore. Dal 29 settembre al 13 dicembre l’interruzione in quella tratta sarà invece continuativa.