Ferrovie in tilt per un guasto. Ritardi fino a settanta minuti

È stato un altro sabato di disagi per le ferrovie italiane: in mattinata due distinti episodi hanno infatti mandato in tilt l’asse dell’Alta velocità Milano-Roma, con ritardi che hanno avuto pesantissime ripercussioni anche sulle linee secondarie e regionali.

Sulla Milano-Bologna dalle 9.10 alle 10.45 la circolazione è stata sospesa tra Fidenza e Piacenza per un inconveniente tecnico a un treno di Italo che è rimasto fermo in linea in direzione Bologna. Per cause ancora da accertare, sul convoglio si è sprigionato del fumo ed è stato necessario aprire le porte da entrambi i lati del treno per liberare le carrozze dal fumo.

Per tutta la mattinata ci sono così stati pesanti ritardi, anche superiori ai 60 minuti: in sofferenza, come spesso avviene in questi casi, le principali stazioni ferroviarie interessate, tra cui Bologna. Dal primo pomeriggio la situazione è tornata alla normalità, ma verso le 13 sui monitor della Stazione di Bologna, si registravano ancora 4 convogli in arrivo e 4 in partenza con ritardi compresi tra i 70 e gli 80 minuti.