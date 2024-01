"Ha testimoniato l’orrore". L’addio a Ferruccio Laffi

Bologna, 14 gennaio 2024 – Per tanti anni Ferruccio Laffi non è riuscito a raccontare il dolore di chi a 16 anni torna a casa e vede la sua famiglia sterminata dai nazifascisti. Ci provava e si metteva subito a piangere. Ripartiva, ma alla prima parola il ’magone’ gli bloccava la voce.

Oggi quelle lacrime sono diventate il pianto di una comunità che a 80 anni di distanza dalla strage di Marzabotto ancora trema davanti alla parola guerra e che era dove non voleva essere: ai funerali di quel superstite che aveva trovato la forza di descrivere quei giorni di terrore solo quando aveva sentito che la libertà era in pericolo, e che è scomparso mercoledì, a 96 anni.

"Ferruccio cercava in tanti modi dove abitava Gesù – ha spiegato il cardinale Matteo Zuppi durante il rito delle esequie – e lo cercava perché aveva visto la violenza degli uomini. Raccontava quello che aveva vissuto più con gli occhi che con le parole. Sentiva il senso di responsabilità perché tutto non cadesse nell’oblio. Raccontare per lui era sempre comunque rivivere una sofferenza grande ed era un modo per onorare i suoi cari. Oggi Ferruccio ci lascia un testamento: ci chiede di essere comunità, come attorno a lui si formavano molte amicizie. Legami che non vanno perduti perché l’odio divide e distrugge".

Difficile dire quanti fossero i partecipanti, forse 500, forse di più, quello che è certo che tutti erano accomunati dalle parole pace e libertà. Dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, al sindaco di Bologna Matteo Lepore, passando per l’onorevole del Pd Andrea De Maria, l’assessore regionale Igor Taruffi, i tanti rappresentati delle amministrazioni locali fino ai ragazzi più giovani, tutti erano lì raccogliere il suo testimone.

"Ferruccio lascia a noi in eredità l’impegno morale – a parlare è Bonaccini – a investire ancora di più sulla necessità di ’fare memoria’ e di diventare persone migliori. Lui lo ha fatto, per riaffermare i valori di pace, libertà e democrazia, propri della lotta di Liberazione".

Spetta al sindaco di Marzabotto Valentina Cuppi leggere il messaggio di cordoglio inviato dalla senatrice Liliana Segre. "Ferruccio trovò in sé la forza di portare in Italia e in Europa la sua testimonianza e la sua denuncia, insieme alla richiesta di giustizia. E’ difficile elaborare un lutto inelaborabile e trovare le parole le raccontare l’enormità del fatto. Laffi ha trovato quello forza che è un obbligo per testimoniare come noi superstiti abbiamo avuto una sola colpa: quella di essere i più deboli se non quella di essere nati".

Letto anche il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il feretro ha lasciato Marzabotto sulle note della canzone partigiana ’Bella Ciao’.