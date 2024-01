Ferruccio Laffi addio, uno degli ultimi superstiti della strage di Marzabotto

Bologna, 10 gennaio 2024 – Si è spenta un’altra luce di memoria della strage di Marzabotto del 1944: è morto oggi, all’età di 96 anni, Ferruccio Laffi, uno degli ultimi superstiti dell’eccidio perpetrato dai nazisti sul nostro Appennino tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944 che causò, solamente in quei giorni, la morte di 775 civili. Laffi, nato a Castel D’Aiano il 25 maggio 1928, lavorò da giovane come operaio dell’Acma ed entrò nella Resistenza nel marzo 1944, rimanendovi fino alla Liberazione di Bologna del 21 aprile 1945.

Nell’eccidio di Marzabotto perse il padre, la madre, i fratelli Armando ed Ettore, la cognata Maria Venturi e i figli di questa Antonio, Dina, Fernando, Gabriele, Italo e Marina, la cognata Livia Ferri e i figli di questa Demetrio, Massimo e Primo Laffi.

All'epoca 16enne, scoprì cosa era accaduto solo a sera, quando rientrò a casa. Fu riconosciuto partigiano dall'1 marzo 1944 alla Liberazione. "La mia vita è stata martoriata. Sono stato cinquant'anni senza parlare di queste cose: prima c'era silenzio, poi hanno scoperto 'l'armadio della vergogna’ ed è venuto tutto alla luce. All'inizio facevo fatica a raccontare, volevo solo dimenticare, ma non si riesce a farlo. È sempre una ferita che fa male”, disse in una video intervista all'Ansa per il 75esimo anniversario.

Laffi è stato uno “straordinario testimone di quella pagina tragica di storia, messaggero di pace e democrazia. A lui mi legava un affetto profondo”, lo ricorda il deputato del Pd, ed ex sindaco di Marzabotto, Andrea De Maria.

"Esprimo, a nome mio, del Comune e della Città metropolitana di Bologna, le più sentite condoglianze alla famiglia di Ferruccio Laffi e a tutta la comunità di Marzabotto", è il messaggio di cordoglio del sindaco Matteo Lepore. “Con lui se ne va uno degli ultimi superstiti degli eccidi di Monte Sole. Dopo aver visto trucidare la sua famiglia, il 30 settembre 1944, decise di fare della propria vita un lungo percorso di testimonianza e memoria accompagnando in particolare le giovani generazioni a conoscere quei tragici fatti che segnarono per sempre la comunità di quelle zone del nostro Appennino e tutto il nostro territorio. Per questo lo ringrazio, lo ricorderemo con grande affetto".

"Ferruccio Laffi ha rappresentato uno degli ultimi testimoni di uno dei più feroci eccidi nazifascisti, una ferita ancora aperta nel nostro territorio: la sua scomparsa ci priva di un testimone del tempo, ma la sua storia, il suo esempio, il suo dolore ci accompagneranno per sempre, ricordandoci la nostra storia e vaccinandoci, per non riviverla. Ai suoi famigliari, a quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo vanno le mie più sentite condoglianze". Così Simonetta Saliera, già Presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e già sindaco di Pianoro.

Quella di Ferruccio Laffi è stata “una vita per testimoniare come la memoria possa essere strumento di pace”: lo ricorda così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. La sua è stata una vita all'insegna dell'impegno civile e - conclude il presidente emiliano-romagnolo - a noi spetta il compito di raccogliere la sua testimonianza, la sua tenacia perché libertà e democrazia continuino ad essere i valori del nostro Paese”.