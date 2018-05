Bologna, 18 maggio 2018 - “Sono orgoglioso di mio padre, è stato un grande, al pari di mio nonno”, queste le parole di Ferruccio Lamborghini, primogenito di Tonino Lamborghini e portatore dello stesso nome del nonno, fondatore della ‘casa del Toro’. Questa sera, allo scenografico Museo Ferruccio Lamborghini di Funo di Argelato, si è svolto, infatti, il Lamborghini Celebration Day. L’evento è stato voluto da Tonino Lamborghini, imprenditore e figlio del fondatore della celebre casa automobilistica, e organizzato in collaborazione con Confcommercio Ascom e Gruppo Sangermano.

“Questa sera vuole essere un tributo alla mia famiglia, ma anche un ringraziamento a coloro che hanno collaborato per rendere questo marchio un mito senza tempo”, queste le parole con cui Tonino Lamborghini ha parlato dell’evento, tra ricordi e aneddoti. La serata è, infatti, iniziata con la presentazione del nuovo libro “Ferruccio Lamborghini. I trattori”, edito da Minerva, in cui Tonino Lamborghini racconta la storia della prima azienda Lamborghini e, sopratutto, la storia di suo padre. “Dal 1947, quando ha creato il primo trattore, ha reso il cognome Lamborghini un nome iconico a livello mondiale” prosegue Tonino, mentre il il giornalista e attore Giorgio Comaschi, moderatore della serata e interprete di quattro set teatrali sui momenti salienti della vita di Ferruccio Lamborghini, racconta “Chi era Lamborghini? Forse era un toro, un toro ben piantato di campagna, un uomo nato dalla pianura, innamorato delle macchine, che ha vissuto la sua terra e ha rivoluzionato il mondo dell’auto”.

Dopo che in mattinata, sempre per il Lamborghini Celebration Day, è stata inaugurata la rotatoria stradale sulla SP 4 Galliera intitolata alla memoria del Cavaliere del Lavoro Ferruccio Lamborghini, Claudia Muzic, sindaco di Argelato, e Marco Monesi, consigliere delegato di Città Metropolitana, hanno espresso ammirazione nei confronti “di un grande uomo, per il suo genio e la sua carriera”. Esprime, poi, “la sua più sincera ammirazione per una geniale vitalità” Enrico Postacchini, presidente di Confcommercio Ascom Bologna.

Alla presentazione del libro segue una serata elegante ed esclusiva, dove bollicine, abiti lunghi e musica fanno da padroni. L’evento, al quale ha preso parte la famiglia al gran completo, Elettra e le gemelle Lucrezia e Flaminia comprese, è, infatti, accompagnato da un aperitivo e una ‘light dinner’, a cura di eccellenze del settore eno-gastronomico, e da un dj set spumeggiante a cura di Jacopo Tonelli e Antonello Coghe, con tanto di performance musicali live di Maybe Next Year, gruppo musicale di Ginevra Lamborghini, secondo genita di Tonino, e, infine, di Alexia, vincitrice del festival di Sanremo nel 2003.