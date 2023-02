Fervi, ricavi da record Da 38 a 57 milioni (+50,9%) Indebitamento stabile

Ricavi consolidati netti in forte crescita nel 2022 per Fervi Group, quotato sul mercato Euronext Growth Milan: 57,3 milioni di euro (+50,9% rispetto ai 38 alla data del 31 dicembre 2021). Si tratta del record storico di ricavi consolidati del periodo. "Il forte incremento – si legge in una nota – è da attribuire principalmente al consolidamento della Rivit Srl acquisita a settembre 2021".

La posizione finanziaria netta consolidata – negativa (indebitamento) per circa 11,2 milioni di euro – è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al dato al 30 settembre 2022 (negativa per 11,2 milioni di Euro).

Rispetto al 2021 (pari a 10,4 milioni di euro) la posizione finanziaria netta consolidata si è incrementata per effetto dell’investimento in capitale circolante necessario a fare fronte all’aumento dei volumi di vendita.

I dati relativi al 31 dicembre 2022, spiega ancora la nota "sono dati preconsuntivi gestionali e non sono, ad oggi, stati oggetto di revisione contabile. Come da calendario finanziario, il Consiglio di amministrazione del prossimo 29 marzo 2023 approverà il progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022. Tali documenti saranno pubblicati nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti".

Nel commentare l’andamento del Gruppo, Roberto Tunioli, presidente e amministratore delegato, ha dichiarato: "Dalla quotazione avvenuta nel 2018 abbiamo più che raddoppiato il

fatturato. Siamo felici di aver offerto agli azionisti una storia di crescita e dividendi".

Il Gruppo Fervi – composto da Fervi SpA e dalle controllate Rivit S.r.l., Ri-flex Abrasives S.r.l. e Vogel Germany GMBH & CO KG – è attivo nel settore della fornitura di attrezzature professionali principalmente per l’officina meccanica, l’officina auto, la falegnameria, il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto "MRO" (Maintenance, Repair and Operations), ossia fornitura di attrezzature al servizio dei professionisti della manutenzione e riparazione.

L’operatività del Gruppo Fervi copre poi anche il segmento di mercato ‘Do it yourself’, o DIY, vale a dire il mercato dei prodotti per il fai-da-te in ambito casalingo e di bricolage, rivolto a hobbisti e in generale soggetti che utilizzano gli utensili Fervi a fini non professionali.