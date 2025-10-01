Festa del 118 nelle piazze: “Tutti a scuola di primo soccorso”

Granarolo (Bologna), 1 ottobre 2025 – Neanche la pioggia è riuscita a smorzare l’entusiasmo e l’affluenza, oggi a Granarolo, della giornata dedicata alla nona edizione della ’Mille e 118 Miglia del soccorso’. Un evento itinerante, ideato dal dottor Cristian Manuel Perez, presidente della Fondazione Perez-Koskowska, per diffondere la cultura del primo soccorso, della sicurezza stradale e del volontariato in ambulanza.

Oggi la carovana del tour è arrivata a Granarolo dove, in mattinata, si è tenuto un incontro all’Istituto Anna Frank, mentre nel pomeriggio, nonostante la pioggia, i mezzi e i volontari si sono assiepati in Piazza del Popolo per una serie di attività dimostrative e formative dedicate alla sicurezza stradale e al primo soccorso.

Tra le proposte, lezioni pratiche di BLSD, simulazioni con occhiali che riproducono gli e etti dell’ebbrezza alcolica e altri percorsi esperienziali pensati per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e dell’intervento tempestivo in situazioni di emergenza. Con i volontari aderenti alla Fondazione del dottor Perez anche stand della polizia e della Penitenziaria. Tante, poi, le forze dell’ordine presenti sul posto per prendere parte all’evento: i carabinieri di Granarolo e della compagnia di San Lazzaro e gli agenti della polizia locale.

Il primo a prendere la parola il sindaco, Alessandro Ricci: “Siamo molto onorati di avere avuto questa tappa sul territorio. Sottolineo, poi, l’importante coinvolgimento delle scuole: con questo evento Perez vuole trasmettere un messaggio positivo, carico di valori e che fa la differenza, creando un percorso di consapevolezza collettiva”. Gli hanno fatto eco, poi, Ilaria Manzo, in rappresentanza della prefettura, e Amedeo Pazzanese, vicario del questore. Così quest’ultimo: “Anche nel nostro lavoro stiamo andando verso una cultura multidisciplinare, non più legata a schemi tradizionali, ma anche di attività allargata. Anche per questo, da diverso tempo, ci sono equipaggi della polizia dotati di defibrillatori. Lo abbiamo visto anche con gli eventi atmosferici che, negli ultimi dieci anni, hanno interessato questa regione. Eventi che ci hanno messo quotidianamente alla prova, prima nell’improvvisare e poi integrandoci in un sistema multidisciplinare fondamentale”.