Festa a Savigno, taglio del nastro dell’asilo

Taglio del nastro ieri a Savigno per il primo dei tre nidi d’infanzia realizzati grazie a un investimento complessivo di oltre 1,7 milioni di euro (di cui 1,3 milioni di fondi Pnrr). Un primo tassello di un più ampio mosaico: entro la fine dell’inverno sarà pronto anche quello di Castello di Serravalle e l’ampliamento del nido di Calcara: tre progetti che, una volta a regime, consentiranno di portare da 226 a 255 i posti nido comunali a Valsamoggia.

La nuova struttura a Savigno, realizzata in bioedilizia, antisismica e ai vertici per efficienza energetica e funzionalità, si trova in via della Pace, in un’area già destinata da decenni a questo uso e che vedrà la realizzazione di una nuova scuola materna a completamento di un moderno polo scolastico 0-6. L’investimento ammonta a 585mila euro. La struttura conta 45 pannelli fotovoltaici e 4 pannelli solari e offrirà uno spazio che potrà essere utilizzato per l’outdoor education.

"L’inaugurazione del nuovo nido d’infanzia – sottolinea Milena Zanna, sindaca di Valsamoggia – è un risultato importante per la comunità: non solo perché dimostra la capacità di portare a termine nei tempi previsti un progetto realizzato coi fondi Pnrr, ma perché ci consente di ampliare l’offerta formativa sul territorio".

Presente Isabella Conti, assessora regionale alla scuola e alle politiche per l’infanzia: "L’inaugurazione di questa nuova struttura è la nuova tappa di un percorso attraverso il quale la comunità di Valsamoggia sta ridisegnando, con visione e impegno, la rete dei servizi educativi per la prima infanzia, rendendola sempre più capillare, moderna e sostenibile".

Giorgia De Cupertinis