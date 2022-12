Festa a tavola con la comunità di Sant’Egidio

Diversi sono stati i momenti di festa che la Comunità di Sant’Egidio in città ha vissuto con i più poveri: dalle periferie con i bambini che hanno ricevuto i doni dal Babbo Natale segreto, a una grande tavola apparecchiata nel giorno di Natale nella chiesa della Santissima Annunziata, a Porta San Mamolo, dove sono state accolte oltre 200 persone, tra cui alcune famiglie fuggite dalla guerra in Ucraina. "Questo è quello che Dio vuole – ha detto il cardinale Matteo Zuppi che ha partecipato all’iniziativa– e per questo preghiamo tanto per la pace e in particolare per l’Ucraina".