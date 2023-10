Festa al Circolo Bononia. I 60 anni di Lamborghini

I sessant’anni di Lamborghini sono stati al centro dei festeggiamenti dell’ultima serata organizzata dal Circolo Bononia, in un incontro che ha tracciato un bilancio del passato e una prospettiva per il futuro della casa di Sant’Agata Bolognese. Alla presenza di circa 200 soci e di diverse autorità (socie onorarie del circolo) – come il questore Isabella Fusiello, il generale Ivano Maccani, comandante regionale della Guardia di Finanza, il colonnello Ettore Bramato, comandante provinciale dei carabinieri – il presidente e ceo di Lamborghini, Stephan Winkelmann, ha celebrato il grande traguardo della casa, intervistato dalla presidente del circolo, Rosanna Ghetti. In platea erano presenti, tra gli altri, anche il patron del Bologna, Joey Saputo, e il sovrintendente del Comunale, Fulvio Macciardi.

Il Bononia, che oggi compie 125 anni, ha voluto ‘donare’ il proprio compleanno celebrando la festa della Lamborghini, che a maggio aveva rinunciato alle celebrazioni del sessantesimo dopo l’alluvione. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha contribuito con un intervento video alla serata, proseguita con l’intervista approfondita di Simonluca Pini a Winkelmann, che ha ripercorso la storia di Automobili Lamborghini fino ai giorni nostri, partendo dalle origini dalle prime famosissime auto arrivando alle grintosissime ultime nate. La serata si è conclusa con la cena proposta dallo chef Max Poggi. A incorniciare la serata una splendida Lamborghini al centro del cortile cinquecentesco di Palazzo Bolognetti, in via Castiglione 1.