Festa all’Ottica Dalpasso

Ottica Dalpasso, associata a Confcommercio Ascom, ha festeggiato il suo primo anno di attività: era il 22 ottobre scorso, infatti, quando ha aperto le sue porte in via Farini 9H. E così sabato tanti clienti e ospiti si sono ritrovati insieme nell’evento A touch of Glam, con l’organizzazione di Rossella Barbaro, in collaborazione con Diego Dalla Palma e con sessioni di make-up.