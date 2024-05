Festa a Bologna per la Champions, c’è l’ufficialità: mercoledì il pullman scoperto

Bologna, 16 maggio 2024 – Era nell’aria già da ieri, ora è arrivata anche l’ufficialità da parte del Bologna: sarà mercoledì 22 maggio la festa per la Champions League conquistata dai rossoblù.

La festa Champions dei tifosi in piazza Maggiore (Fotoschicchi)

Il pullman scoperto con la squadra partirà dallo stadio Dall’Ara alle 19.30, più precisamente dal piazzale antistante la curva Bulgarelli, il cuore pulsante del tifo rossoblù. Il percorso che abitualmente migliaia di sostenitori fanno per raggiungere lo stadio sarà fatto quindi in senso inverso dalla squadra per abbracciare tutta la città al termine di questa stagione storica.

La squadra raggiungerà poi piazza Maggiore, dove il pullman si trasformerà in un palco sul quale giocatori e staff tecnico potranno festeggiare insieme a tutti i tifosi. Nei prossimi giorni, comunica il Bologna, sarà reso noto il percorso dettagliato per dare modo a tutti di addobbare con i colori rossoblù balconi, finestre e vetrine o di prendere posto sulla strada al passaggio della squadra, prima di confluire in piazza Maggiore.