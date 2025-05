La festa del Bologna per la Coppa Italia, il pullman coi giocatori dallo stadio al centro: tifosi in delirio

Bologna, 25 maggio 2025 - Bologna abbraccia il suo gran Bologna. Lo fa riversandosi per le strade, che diventano d’improvviso tutte rossoblù: ci sono le bandiere appese alle finestre, le sciarpe che sventolano per aria, strette nelle mani di migliaia di tifosi che cantano, urlano e festeggiano la vittoria della Coppa Italia.

C’è tutta Bologna davanti allo stadio Dall’Ara, da dove parte il percorso che il pullman scoperto con a bordo la squadra di mister Italiano farà per festeggiare insieme alla città. Un percorso che tocca anche il centro storico, nonostante i cantieri del tram.

Il passaggio del pullman del Bologna tra i tifosi in festa: una giornata storica per celebrare la vittoria rossoblù della Coppa Italia (FotoSchicchi)

Fumogeni, cori e canti incorniciano la domenica bolognese per eccellenza, che prende vita nel pieno pomeriggio.

La folla diventa marea pian piano che il pullman accende i motori.

Mentre il pullman scorre a passo d’uomo lungo via Andrea Costa, a ogni angolo si aggregano tifosi, grandi e piccini, che intonano i cori della curva.

L’idolo delle folle è Riccardo Orsolini, che al suo fianco trova complici il presidente Joey Saputo e il mister Vincenzo Italiano. Il coach incita i tifosi sotto al pullman e occupa lo spazio centrale della balaustra. È lui il dodicesimo uomo in campo e per la strada si sente solo riecheggiare il suo nome.

È pieno di gente per le nostre strade, dai balconi alle finestre, dai pianerottoli ai marciapiedi. I rossoblù inondano la città e lo fanno per omaggiare i nostri campioni, riuniti sul pullman scoperto.

Il pullman con i tifosi del Bologna osannato dai tifosi

È una giornata che ci riporta indietro di un anno, quando abbiamo festeggiato, sempre con il club, l’ingresso tra le stelle d’Europa, in Champions League. E oggi, oltre a ricordare l’impresa della Coppa Italia, si cantano i cori della curva e si ride e gioisce per un’annata indimenticabile, che ci consegna le chiavi dell’Europa League.

Per il secondo anno di fila, il Bologna si classifica in una competizione europea, portando in alto i nostri colori e la nostra città.

Lungo il percorso la gente si accalca e aspetta, con fermento ed euforia, di vedere passare la squadra con il mister Italiano.

Come sono stati addobbati alcuni terrazzi in città nel giorno della parata del Bologna

Una parata attesa e che arriva proprio alla fine del campionato. Che ci ha regalato emozioni che non dimenticheremo mai. Ci sono anziani affacciati ai davanzali o ai bordi dei marciapiedi, bambini che applaudono e sorridono a denti stretti per l’emozione. A fiumi arrivano ragazzi e ragazze, così come gli adulti e le famiglie.

Una festa che coinvolge tutti e che ci fa gridare a gran voce: “Forza Bologna, sempre”.