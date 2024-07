Festa Cgil, tra pace e lavoro: "Sindacato in prima linea. I diritti sono sotto attacco"

"Cultura, dibattiti, cinema, spettacoli, bar e cucina". Presenta così Michele Bulgarelli, segretario Cgil Bologna, la rassegna ’Manifesta’, la festa della Cgil Bologna dal 4 al 6 luglio alla Cineteca e in piazza Anna Magnani. Oltre al segretario bolognese del sindacato, a pronunciare gli obiettivi della kermesse è la stessa locandina dell’evento. Qui sono disegnati dei manifestanti che alzano bandiere di pace, lavoro e diritti; il nome della tre giorni è diviso in due: nella parte superiore ‘Mani’ e sotto ‘Festa’. In poche parole, dal volantino si evince che questa è la ‘festa delle mani’, o meglio, "dei lavoratori, dei pensionati, degli iscritti e di chi vuole visitare uno spazio trasversale in cui il sindacato incontra la città. Ed è anche occasione per confermare la propria identità, con uno sguardo all’estero e per rafforzare il nostro sistema di convergenze", ricorda Bulgarelli.

L’evento si colloca all’interno degli ultimi giorni di campagna di raccolta firme per promuovere i referendum abrogativi sul lavoro e contro l’autonomia differenziata. "C’è bisogno del sindacato, oggi sono sotto attacco i valori della Costituzione da parte del governo", sottolinea Bulgarelli. E poi si parlerà di etica e sostenibilità, oltre al requisito base che hanno le sedici associazioni scelte per partecipare all’evento: il rispetto del lavoro. "Il nostro è un evento di pratica politica, per il bene della Terra", sottolinea Gianni Monte, segreteria Camera del lavoro di Bologna. Mentre, "Cineteca e Cgil sono legate da una visione: l’attenzione al passato e l’apertura al futuro", aggiunge Susi Bagni, segreteria Camera del lavoro di Bologna. Tra gli eventi più attesi, giovedì verranno presentati i risultati dell’inchiesta realizzata a Bologna "Città del lavoro o città della rendita?", all’evento prenderà parte anche il sindaco Matteo Lepore. Alla presentazione di giovedì seguiranno dibattiti, film e concerti lungo le giornate di venerdì e sabato.

Giovanni Di Caprio