Festa con Leo Nucci. Il baritono riceve il premio alla carriera

Si apre questo pomeriggio la stagione autunnale di TeatrOperando, il piccolo festival ospitato nel teatrino settecentesco di Villa Mazzacorati (via Toscana 19), giunto alla sua 12esima edizione. Fra un’esecuzione in formato cameristico di Aida (12 ottobre), un omaggio alla cantante Gabriella Ferri nel ventennale della scomparsa (9 novembre) e un Gala mozartiano (16 novembre), l’appuntamento di oggi (ore 16) rappresenta il fiore all’occhiello, ospitando il celebre baritono Leo Nucci, cui verrà attribuito un premio alla carriera. Nativo di Castiglion dei Pepoli, sull’appennino bolognese, Nucci cominciò la sua carriera nell’ormai lontanissimo 1967: una carriera che non fu subito facile e immediata, passando attraverso alcuni ostacoli iniziali, per poi esplodere a livello internazionale senza mai un cedimento; una carriera che pare oggi senza fine e che lo vede ancora in palcoscenico all’età di 82 anni. È dunque un’occasione da non perdere quella di poterlo incontrare a Bologna ancora una volta, in questa occasione di festa, e di poterlo ascoltare in qualche aria famosa del suo ampio repertorio, accompagnato dal pianista Davide Cavalli.

"È dal 2013 – dice il direttore artistico Alessandro Busi – che l’Associazione TeatrOperando assegna riconoscimenti a celebrità del teatro lirico e della musica in genere. Oltre che per la bellezza della voce, Nucci si è sempre distinto per la netta scansione dell’accento verbale e la facilità dei suoni acuti, splendidi tanto nei ruoli brillanti da cui è partito (è stato per decenni un Figaro di riferimento), così come in quelli eroici a cui è presto approdato (quasi 600 recite di Rigoletto in tutto il mondo)". La cornice celebrativa sarà gestita dal musicologo Piero Mioli, che traccerà il profilo artistico del cantante e lo intervisterà per ripercorrere insieme a lui le tappe principali della sua avventura teatrale. Prenotazioni al 347 9024404.