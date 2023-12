Festa con Morvo, il Vecchione di Igort

Morvo è un personaggio bisbetico che ruba i sogni degli esseri viventi, uomini o animali che siano ed è nato dalla mente dell’autore di fumetti Igort – al secolo Igor Tuveri– nel 2005, per il romanzo grafico Baobab. È un omaggio ai suoni tondi del ‘cartoon’ americano e giapponese degli anni ‘30 e ‘40 e, in occasione del prossimo capodanno bolognese, diventerà alto 6 metri per dare la nuova faccia al vecchione d’artista che brucerà il 31 dicembre al centro della piazza, con lo sguardo rivolto verso palazzo d’Accursio. In verità è anche una bella celebrazione di Bologna ‘capitale italiana del fumetto’, come sottolinea l’artista già fondatore di Coconino Press e ora direttore editoriale di Linus, che proprio sotto le due Torri iniziò la sua carriera, immergendosi nella creatività pura della nostra città dove, secondo il suo pensiero più volte manifestato, "bisognerebbe realizzare un museo del fumetto". Se il suo Morvo con cappello, barba, piedi molto lunghi si sacrifica per bruciare sul rogo con le tristezze e i guai dell’anno che si chiude (la collaborazione con la città di Faenza per Immanente. L’arte di Faenza riplasmata dall’acqua, è un sodalizio per ricordare il dramma dell’alluvione di maggio che tra l’altro Igort simboleggia nell’ombrello eccezionalmente in mano a Morvo), in un’atmosfera scaldata dal dj set del duo Nina’s Drag Queens, il nuovo anno verrà salutato dal conforto del discorso d’artista, quest’anno affidato a Mariangela Gualtieri, "tra le poetesse più potenti e luminose della nostra contemporaneità" afferma Elena Di Gioia, delegata alla cultura, che presenta anche Festivamente, il cartellone di eventi per le feste. La sua Esortazione urbana e planetaria potrà essere ascoltata dalle 11 alle 19 del primo gennaio all’interno delle Collezioni Comunali d’arte, aperte straordinariamente ad ingresso libero per questa speciale occasione. "Mi commuove l’idea che una città chieda delle parole, che una città abbia così tanto fiducia nella parola e il mio sarà un discorso di esortazione in cui ho deciso di concentrarmi sulle cose che mi sembrano più urgenti, estreme, in questo nostro tempo e voglio esortare una città ad essere il meglio di quello che può essere, nel fare, nell’ascoltare, nell’essere solidale". Secondo il punto di vista di Igort, comunque, la nostra Bologna "che a differenza di altre città ha una dimensione dove le cose possono sorgere in maniera soffice senza essere subito sfruttate economicamente", è anche "una città sensibile alla cultura" e per questo è tornato ad abitarci dopo varie peregrinazioni.

Piazza Maggiore, la scena del Vecchione e della musica, sarà accessibile a 8mila persone e quest’anno, per la prima volta, a pochi metri, ci sarà il Cinema Modernissimo aperto con The Rocky Horror Picture Show, il film di Capodanno. Secondo l’ordinanza del sindaco, dalle 18 del 31 dicembre e fino alle 8 del primo gennaio 2024, ci sarà il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattina e quello di effettuare la somministrazione all’interno dei dehors in contenitori di vetro o lattina. Inoltre obbligo di rimozione degli arredi mobili dei dehors o, eccezionalmente, impilati e/o accatastati .

Benedetta Cucci