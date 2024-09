La festa della Davis, sfilano i campioni: “Pronti a dare tutto per difendere il titolo”

Bologna, 8 settembre 2024 – “Quando inizia Jannik?”, è la frase che più si sente alla cerimonia di presentazione della prima fase della Coppa Davis che inizierà martedì 10 all’Unipol Arena e durerà fino al 15 settembre. Mentre è in corso il galà del gruppo A (Italia, Olanda, Belgio e Brasile) in un palazzo Re Enzo colorato di verde per l’occasione, dall’altra parte del mondo è in corso la finale degli Us Open tra Jannik Sinner e l’americano Taylor Fritz. Per questo, dietro al palco, c’è uno schermo per seguire la finale. Tornando in città, i giocatori hanno sfilato e si sono goduti il cuore di una Bologna bagnata da una pioggia di fine estate, con il pensiero di molti dei presenti (anche giocatori) alla finale di New York.

Tra i primi ad attraversare la piazza del Nettuno e salire le scale di palazzo Re Enzo, oltre al capitano-non giocatore Filippo Volandri, è il bolognese Simone Bolelli, accompagnato dal suo partner in doppio, Andrea Vavassori. “Un privilegio essere qui da campioni in carica, daremo tutto per difendere il titolo”, racconta Volandri. Al tavolo degli italiani c’è anche Flavio Cobolli, alla prima esperienza bolognese in Coppa Davis. Accanto a Cobolli e in fondo alla fila c’è Matteo Berrettini, non presente nel 2023.

Il team proveniente dal Brasile

Assenti Lorenzo Musetti e lo stesso Sinner, il momento d’oro del tennis italiano è testimoniato dal fatto che, nonostante non siano presenti i primi due italiani del ranking, comunque la rappresentanza vanta altri tre singolaristi tutti in top 50, una cosa mai accaduta prima. Invece, l’unico tra i singolaristi (oltre a Bolelli che però giocherà in doppio) ad aver fatto parte della squadra che lo scorso anno a Malaga ha vinto l’Insalatiera, è Matteo Arnaldi, anche lui al tavolo dedicato ai vincitori del 2023. Sul palco ha parlato Irene Priolo, presidente facente funzioni della Regione.

I giocatori della squadra proveniente dall’Olanda

“Auguri a tutti i tennisti di questa straordinaria competizione”, ha detto Priolo. Insieme a Priolo ha parlato anche Roberta Licalzi, assessora allo Sport. “Siamo qui per ricordarci che Bologna vive di sport e partecipazione. La magia dello scorso anno ci ha portato qui a Bologna anche quest’anno”, dice Licalzi. Le squadre che affronteranno l’Italia sono i Paesi Bassi di Tallon Griekspoor, Botic Van de Zandschulp, Jesper De Jong, Wesley Koolhof e Robin Haase. E poi il Belgio di Zizou Bergs, Joris De Loore, Gauthier Onclin, Sander Gille e Joran Vliegen. Infine il Brasile di Thiago Monteiro, Felipe Meligeni Alves, Joao Fonseca, Rafael Matos e Marcelo Melo.