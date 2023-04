Festa del 25 aprile, le opposizioni "Mai più lo scempio del Pratello"

Sullo scontro, tutto a sinistra, sulla festa di strada del 25 aprile al Pratello, fra il Comune e gli organizzatori di Pratello R’esiste, intervengono anche le opposizioni a Palazzo d’Accursio.

"La sinistra che litiga anche sull’organizzazione della festa della Liberazione in piazza San Francesco – commenta Giulio Venturi, portavoce della Lega a Bologna – non fa altro che accentuare uno scontro basato sulla carenza di idee e incapacità amministrativa evidente".

Il sindaco ora "prova a mettere una toppa al degrado, all’inciviltà e all’insicurezza che regnano sovrane da tempo proponendo eventi culturali nella piazza per il 25 Aprile. Peccato che l’aver sempre concesso tutto fa urlare vendetta ai soliti noti".

"Siamo quindi curiosi – continua Venturi – di capire in cosa consisterà l’evento organizzato dal Comune per la festa della Liberazione e quali saranno le modalità per garantire la sicurezza e che certe scene indecenti degli scorsi anni non si ripetano".

Nicola Stanzani e Annamaria Cesari, capigruppo di Forza Italia in Comune e al Porto-Saragozza, sono in "completo disaccordo", con quanto afferma Matilde Madrid, capo di gabinetto del sindaco: "Lo scempio ‘andato in onda’ al Pratello negli ultimi anni il 25 aprile non è definibile come degrado. È una devastazione e violenza alla nostra città nel cuore del suo centro storico, oltre che uno sfregio alla nostra festa di Liberazione".

Al comitato Pratello R’esiste, che da 15 anni organizza la festa di strada nel giorno della Liberazione, FI ricorda "che c’è una differenza tra ‘istituzionalizzare’ e pretendere il rispetto delle regole e degli altri (a partire dai residenti). Ben venga che su questo il Comune faccia passi avanti e non indietro". Anche Stefano Cavedagna di Fratelli d’Italia commenta in senso positivo la ’stretta’ del Comune: "Siamo contenti che abbia preso coscienza del problema, ora però deve vigilare affinché non accada quel che è successo in passato. La vigilanza non si può limitare solo a piazza San francesco ma anche a tutta via del Pratello e zone limitrofe. Anzi – insiste – il Comune deve avere il polso della situazione per non essere complice del caos. La sicurezza dei bolognesi e la tranquillità dei residenti deve essere tutelata, e la giunta Lepore ne è la prima responsabile. Non vogliamo che la città sia costretta a fare la conta dei danni il giorno dopo come tutti gli anni, e noi a dire ’ve lo avevamo detto’".