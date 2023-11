Festa del baratto a San Biagio

Prima edizione, oggi dalle 10 alle 12, della Festa del baratto promossa dal centro sociale San Biagio, a Casalecchio. Per due ore, dentro e fuori la sede di via Pietro Micca, genitori e volontari promuovono lo scambio di abbigliamento, giochi, libri e accessori per bambini. Un modo per promuovere il riuso, una pratica che, spiegano gli organizzatori, significa molto di più che risparmiare cambiando guardaroba. Ma è anche un’occasione etica per diffondere la cultura del non spreco, nel rispetto dell’ambiente. Rispettando anche le regole fissate dal Punto del Baratto che mette un limite massimo al numero di articoli da scambiare e richiede sempre oggetti o giochi in ottimo stato ed abiti o scarpe puliti ed adatti alla stagione.