Festa del Bio, sostenibilità in vetrina: "Creare un ecosistema virtuoso"

Tanta curiosità ieri, a Palazzo Re Enzo, per la sesta edizione della Festa del Bio, una giornata interamente dedicata al cibo biologico, per celebrare insieme ai cittadini l’European Organic Day. Un palinsesto ricco di iniziative, degustazioni e talk di approfondimento, oltre a uno showcooking condotto dal noto attore bolognese Vito. La giornata è stata moderata dal conduttore televisivo Patrizio Roversi. Un evento proposto da FederBio che si inserisce nel progetto finanziato dall’Unione Europea e Naturland "Being Organic in EU", che ha l’obiettivo di aumentare la considerazione del consumatore alla qualità dei prodotti e dell’agricoltura biologica, per incrementarne l’acquisto e il consumo: "Scegliere cibo bio fa bene sia alla nostra salute sia a quella del nostro pianeta, è una scelta sostenibile", spiega Maria Grazia Mammuccini, presidente di FederBio. Una delle azioni proposte dall’Unione Europea è infatti quella di triplicare la superficie biologicamente coltivabile, fino a raggiungere un 25% entro il 2030. "L’Italia è un Paese che ha le condizioni climatiche e territoriali per poter attuare un buon piano di programmazione agricola bio", commenta Maria Chiara Gadda, vicepresidente della Commissione Agricoltura alla Camera. "Non porterebbe solo benessere, qualità e salute, ma anche sviluppo, lavoro e occupazione", conclude.

Alice Pavarotti