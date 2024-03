Festa del Crocifisso e stand in centro

Torna domenica la tradizionale Festa del Crocifisso dedicata all’antica immagine del Crocifisso ospitata

all’interno del Santuario di piazza XX Settembre. Il tradizionale mercato della festa sarà collocato nel centro storico, in particolare nella parte alta di via Matteotti (tratto piazza XX Settembre/Montagnola) e in piazza Acquaderni. Le bancarelle saranno aperte dalle 8 alle 20. Torna anche il luna park. La Santa Messa solenne dedicata al SS. Crocifisso sarà celebrata alle 16 dal parroco don Gabriele Riccioni, come sempre nella piazza XX Settembre vestita a festa . A seguire la processione e il concerto del Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme. Domenica si terranno al Santuario del SS. Crocifisso la messa delle 8,30 con Unzione degli infermi e quella delle 10,30. In preparazione della festa, nelle giornate di oggi e domani sono in programma altre cerimonie religiose a cura della Parrocchia di Santa Maria Maggiore.

Infine lunedì 18 alle ore 8,30 ci sarà la messa nel Santuario con la ricollocazione del Crocifisso

nella sua nicchia.