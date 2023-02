Festa del gatto, si parla della gestione delle oasi

Si parla dei patti di collaborazione, della gestione delle oasi feline con la presentazione del libro di Ida Rubino oggi alle 17 nella Casa della conoscenza di Casalecchio in occasione della festa internazionale del gatto. L’assessorato all’Ambiente con l’ufficio dei diritti animali promuove l’incontro pubblico introdotto dall’assessora Barbara Negroni. "E’ dal 2017 che si celebrano due giornate dedicate agli animali: il 17 gennaio, sant’Antonio protettore di tutti gli animali, e appunto il 17 febbraio per la festa del gatto. Abbiamo bene la consapevolezza che cani e gatti siano una componente importante per le famiglie che li accolgono, e che gli animali siano parte del nucleo a tutti gli effetti, anche perché hanno bisogno di essere accuditi, e non solo da cuccioli". Aspetti che hanno ricadute sulla vita della comunità, da qui un approfondimento dedicato proprio alla gestione delle oasi feline e il prossimo avvio un corso di formazione che affronterà gli aspetti normativi e di comportamento da tenere con i gatti liberi, con il rilascio di un patentino ai volontari.