Festa del maiale, la famiglia Mongiorgi riprende la tradizione di Sant’Antonio Abate

Festa del maiale e prove generali di trasferta americana per la famiglia Mongiorgi: Guido, Amedeo e Anna Maria Amato che mercoledì prossimo insieme all’agriturismo Mastrosasso, a Savigno riprendono alla grande la tradizione di festa del 17 gennaio, Sant’Antonio Abate, e stagione ideale per la lavorazione della carne di maiale.

Così dalle 6 alle 18 alla Torricella di via Scardazzo si può assistere in diretta alla preparazione di coppa, ciccioli, salami, salsicce e preparati della tradizione offerti in degustazione ai partecipanti a fronte di una offerta che andrà a sostenere l’opera di Ageop ricerca.

Per i Mongiorgi, forti di una tradizione famigliare che risale alla fine dell’Ottocento, si tratta dell’anteprima di una missione ad alto contenuto gastronomico che pochi giorni dopo, e per il mese di febbraio, li vedrà impegnati negli Stati Uniti, prima a Philadelphia chiamati dallo chef Jeff Michaud e poi a New York dove terranno lezioni e seminari alla scuola di cucina De Gustibus con sede a Manhattan.

"Porteremo i piatti della nostra tradizione, con l’esperienza maturata dalla Bottega del macellaio, e soprattutto col gusto delle nostre materie prime" dicono emozionati ma anche entusiasti per l’invito ricevuto.