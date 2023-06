Festa del patrono nella parrocchia di San Giovanni

Festa del patrono all’insegna dei bambini e dei ragazzi quella che oggi e domani si celebra nella parrocchia di San Giovanni Battista a Casalecchio.

"Il momento liturgico più importante – rivela monsignor Roberto Macciantelli, da qualche anno parroco di San Giovanni Battista – lo vivremo domenica, nel corso della Messa solenne alle 11. E i protagonisti saranno proprio nostri ragazzi che frequentano l’Estate Ragazzi in parrocchia in questo mese di giugno".

La gioventù anima la parrocchia di San Giovanni Battista. "Sono almeno un centinaio i bambini che da due settimane frequentano l’Estate Ragazzi – rivela il parroco Macciantelli – seguiti da 50 tra animatori e coordinatori. Per i bambini delle elementari, per i ragazzi delle medie e per le loro famiglie ci saranno dei particolari momenti di riflessione e raccoglimento nel corso della festa di San Giovanni. Tantissime le attività messe in piedi, anche per questa festa del patrono che riprende vita dopo lo stop forzato degli anni scorsi a causa della pandemia da Covid-19. Come quella della Corale che ormai è tutt’uno con quella di San Martino, l’altra parrocchia che gestisco a Casalecchio".

La Parrocchia di San Giovanni Battista è nata con l’inaugurazione dell’omonima chiesa il 14 giugno 1967. Un edificio sobrio progettato dall’architetto Melchiorre Bega e che ha al suo interno un tabernacolo in bronzo dello scultore Farpi Vignoli, un battistero con l’accesso dall’esterno e una statua del Battista sul fonte battesimale di Luciano Minguzzi. "Stiamo studiando – rivela ancora il parroco – il modo per valorizzare anche questa opera d’arte". Tantissime le novità gastronomiche con menù singolari come quelli "Del Prete", "Del Fedele", "Del Peccatore" e "Della Divina Piadina". "È, soprattutto – insiste monsignor Macciantelli – l’occasione per stare assieme, per fare comunità".

Nicodemo Mele