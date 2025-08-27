Festa del Saslà, conto alla rovescia. Stand gastronomici e iniziative

Inizia domenica e continua per tutto il mese di settembre, in Valsamoggia, la festa del Saslà, ovvero dell’uva da tavola (presidio Slow Food) caratteristica storica di Castello di Serravalle e di Bazzano, ma anche di tutti i territori collinari di confine tra il bolognese e il modenese. Qui, da pochi giorni, insieme alla vendemmia dell’uva da vino, è iniziata anche la raccolta dei grappoli dorati della varietà Chasselas, la cui denominazione originale è stata adattata all’abbreviazione dialettale di ‘Saslà’.

"Si tratta di un’annata di grande qualità e buona quantità" racconta Luigi Vezzalini, presidente dell’associazione Terre di Jacopino ed animatore del movimento di difesa e valorizzazione di una produzione che nei decenni passati aveva rischiato di scomparire anche come effetto della concorrenza delle più appariscenti varietà del sud Italia. Un lavoro che ha portato per la prima volta ad allestire un lungo programma di iniziative che si prolungheranno per tutto il mese di settembre coinvolgendo ristoranti, trattorie, agriturismi, associazioni di categoria, istituzioni e pro loco.

Si inizia domenica prossima nel borgo medievale di Castello di Serravalle con una giornata nella quale si succederanno stand gastronomici, mercatini, attività per le famiglie e i bambini, spettacolo di burattini, mostra fotografica diffusa, degustazioni, dimostrazioni di cucina. La domenica seguente è in programma la camminata del Saslò, tra vigne, boschi, campi e calanchi in partenza alle 9 dalla piazza del capoluogo di Castelletto. L’11 settembre, nell’oratorio di San Pellegrino, si svolgerà un incontro tecnico-divulgativo in collaborazione con Confesercenti sulla valorizzazione di questa uva.