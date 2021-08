Bologna 26 giugno 2021 - Gente in fila per i vaccini nell'hub al Parco Nord e non solo per un piatto di tagliatelle al ragù, controllo del Green Pass per la sala dibattiti e lo stand dell'Anpi con le scritte "Viva la resistenza". La Festa dell'Unità nazionale al Parco Nord s'inaugura sulle note di River di Bruce Sprigsteen per non dimenticare l'Afghanistan.

Festa dell’Unità: la carica dei 5mila volontari - Festa dell'unità Bologna 2021 e green pass: "E' necessario per accedere"-

E, dal palco a ferro di cavallo per avvicinare di più palco e platea, l'obiettivo è la ripartenza. Le prime parole sono di Maria Pia Pizzolante, responsabile Pd delle Feste dell'Unità: "Ribadiamo che qui non è benvenuto chi considera la lotta la nazifascismo una goliardata. Quindi diciami no all'invito alla presenza del deputato di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami".

La platea applaude, mentre resta sospesa la questione dei ribelli Pd che rischiano di rimanere fuori dalla lista dem. Le trattative continuano e il segretario provinciale del Pd, Luigi Tosiani, la mette così: "Ci sarà tanto lavoro stanotte e domani. Aspettiamo la chiusura delle assemblee dei circoli e poi faremo una sintesi. Sabato farò una proposta per la lista Pd che sarà guidata da una donna, civica, e ci saranno tanti rappresentanti della società civile". Non si sbilancia il sindaco Virginio Merola prima di dare il via alla Festa: "Gli assessori della mia giunta ci saranno o no? Il sindaco ha diritto di scegliere la sua squadra", taglia corto il primo cittadino.

E mentre sullo sfondo passano le immagini delle città al voto, con Matteo Lepore in prima fila, arriva anche Alberto Aitini. La corsa dell'assessore dem che ha votato la Conti è sempre più in bilico. Ma Aitini mette in chiaro sia la lealtà a Lepore, sia il lavoro fatto, sia le ultime assemblee nei circoli che hanno invocato unità del partito. Morale: "Tenerci fuori dalla lista Pd, significa tenere fuori una parte significativa del partito. Quindi chi decide in questo senso si dovrà prendere la responsabilità del caso". Chiude il segretario regionale Pd Paolo Calvano: "Ciò che può rendere grande un partito è la lealtà".

Il programma completo