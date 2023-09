Festa della Birra, oggi il bis dalle 17

Gonfiabili, birra artigianale, crescentine e musica live. Oggi torna l’appuntamento con la Festa della Birra, in via del Trumvirato 36. Il programma di oggi prevede alle 17 la sfilata canina con i giochi di Testarlo, per poi proseguire alle 18 con animazione e laboratori per bambini. Sempre alle 18 è prevista l’apertura dello stand gastronomico e pesca. La festa poi si sposta alle 20.30 dove a intrattenere gli ospiti di via del Trumvirato ci penserà la musica live

di Ze Tafans. Il progetto, andato in scena per tutto

il weekend, è stato realizzato con il contributo del bando di Cura della Comunità e Cura del territorio 2023 del quartiere Borgo Panigale-Reno.