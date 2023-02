Festa della famiglia, cinquanta coppie di sposi rinnovano le promesse d’amore

Famiglia custode della vita e cellula della comunità. Con questo programma domenica scorsa nella palestra Bruno Deserti di Zola, sono state tante le coppie che hanno accolto l’invito della parrocchia dei santi Nicolò ed Agata a celebrare la giornata della vita e la festa della famiglia col ricordo degli anniversari di matrimonio.

Una cinquantina di coniugi che hanno colto l’occasione per festeggiare la ricorrenza delle nozze d’argento, d’oro, di diamante e di ferro col contorno di figli e nipoti.

Per il parroco mons. Gino Strazzari un modo per sottolineare il valore della difesa della vita in ogni condizione e riaffermare il valore della famiglia come spazio ideale per la crescita dei figli e per il buon funzionamento della società.

"Ritrovarsi qui, tutti insieme, serve a rafforzare il senso della comunità e quello della famiglia fondata sul matrimonio cristiano", ha detto il sacerdote ai tanti intervenuti. Erano 116 le coppie che risiedono nella parrocchia centrale di Zola ad essere state invitate dopo aver raggiunto un traguardo da celebrare. I dati demografici confermano la ripresa del numero dei matrimoni che lo scorso anno sono stati 98, di cui 32 in forma religiosa.