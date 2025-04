Festa della Famiglia in parrocchia tra preghiere e sfilate canine

Un fine settimana, quello dal 2 al 4 maggio, denso di eventi a San Lazzaro per la Festa della Famiglia, tradizionale appuntamento per la comunità organizzato dalla parrocchia di Piazza Bracci. Tanti gli appuntamenti tradizionali, tra cui quello principale, che è la Messa in piazza di domenica 4 maggio alle ore 10, con la celebrazione degli anniversari di matrimonio, ma svariati anche quelli ricreativi e ludici, dalla "Cena con delitto" dei giovani alla sorprendente passerella dei più bei quattro zampe di San Lazzaro, e molto altro, sempre tra piazza Bracci e il parco 2 Agosto.

Si parte venerdì 2, alle ore 20.30, con la processione dalla parrocchia di San Francesco alla parrocchia di San Lazzaro con un finale sulle note della banda.

Sabato 3 santa messa e adorazione eucaristica, dalle 15.30 giochi per i ragazzi del catechismo organizzati dagli animatori di Estate Ragazzi, mercatino Caritas e, dalle 19.30, in sala di Comunità "Cena con delitto", prenotabile entro il 24 aprile allo 051460625.

Domenica dopo la messa dalle 12.30 pranzo collettivo in sala di Comunità, alle 16 tombola e dalle 16.30 street food al parco 2 Agosto. Dulcis in fundo, dalle 19, sfilata ‘Passerella a quattro zampe’: possono partecipare cani di qualsiasi razza ed età. Tanti i premi in palio, per il più simpatico, il ‘tale e quale’, la coppia più affiatata cane padrone, senior, puppy e il più elegante.

z. p.