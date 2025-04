Festa della Liberazione, spazio a donne e studenti

Si terranno oggi a Castel San Pietro altri due appuntamenti nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Liberazione. Alle 9,15 il Giardinetto della Montagnola ospiterà un momento dedicato alle Donne della Resistenza e alle 10 il Teatro comunale accoglierà l’evento ’Leo e Luciano Pizzigotti, la battaglia dell’Università, ricordi e testimonianze’, organizzato in collaborazione con Anpi e Terra Storia Memoria, organizzato in occasione della consegna delle sei borse di studio istituite dalla famiglia Pizzigotti per onorare la memoria di Leo e Luciano. Saranno premiati i sei elaborati vincitori scelti dalla Giuria tra quelli realizzati dagli alunni delle scuole medie castellane partecipanti al concorso. Saranno presenti rappresentanti della famiglia Pizzigotti, l’Amministrazione comunale, dirigenti scolastici, Anpi, Terra Storia Memoria.

Ieri, invece, si è svolta una commemorazione dei fatti d’armi avvenuti sul territorio. Prima, alle 8,30, nella Chiesa di Gaiana, con la celebrazione di una messa in suffragio delle vittime civili e con deposizione di una corona di fiori. Alle 10, al Santuario Madonna di Poggio, si è svolto un momento di preghiera con omaggi floreali alle vittime e al partigiano Dino Avoni. A seguire, sono state deposte corone nei cimiteri di Casalecchio dei Conti e Poggio, fino a giungere a Varignana per la commemorazione degli Sminatori caduti.

Le iniziative per l’80° Anniversario della Liberazione promosse dal Comune di Castel San Pietro Terme, organizzate in collaborazione con Anpi, Terra Storia Memoria, Pro Loco, associazioni del territorio e istituzioni scolastiche, proseguono fino al 2 giugno. Per aggiornamenti, consultare il sito del Comune e i canali social istituzionali.