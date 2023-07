Festa della Madonna del Carmine a Lizzano in Belvedere, per un tetto nuovo alla chiesa

Tutti a tavola, domani, festa della Madonna del Carmine, per gustare le specialità preparate dalle donne di Chiesina Farnè. Insalata di riso, torte varie, tigelle, salumi, buonumore, chiacchiere, sorrisi, applausi, cincin di buona estate, ma soprattutto grande entusiasmo perché proprio con il ricavato del convivio prende il via il progetto di rimettere a nuovo il malandato tetto della chiesa. "La copertura non dà garanzie, ma la comunità parrocchiale è riuscita ad allestire un tendone nel quale viene celebrata la messa domenicale. Si tratta di una vera e propria chiesa all’aperto (nella foto). E infatti, in attesa di tornare nell’antica struttura abbiamo costruito un altare, un leggio e un candeliere tutto in legno", spiega Giulia Pesci, una delle organizzatrici. Chiesina Farnè è un quieto borghetto di una quarantina di abitanti lungo il corso del Dardagna.

La festa della Beata Vergine della Madonna del Carmine è un importante appuntamento da tutto esaurito. "Dopo la messa ci saranno la processione, un mercatino con prodotti all’uncinetto come una volta, il pranzo e un intrattenimento musicale con il pianista del coro di Chiesina. E’ un modo ormai tradizionale di trovarci tutti insieme, anno dopo anno, di mettere in tavola piatti squisiti e ricordi di tempi anche lontani. Domenica, però, il raduno prende un’importanza particolare proprio perché punta al ripristino del tetto della nostra chiesa". Ma il cibo genuino preparato dalle volenterose cuoche della frazioncina non è apprezzato solo dai residenti e da quanti verranno da altre località vicine e lontane. Anche i cinghiali gradiscono. E infatti il borghetto ebbe una certa notorietà negli anni ’90 perché un grande ungulato non resistette ai profumi delle cucine e si avvicinò timidamente a una casa. "Liviana Tagliolini, mia nonna, gestiva il ristorante ‘Al Dardagna’, ora chiuso, e gli diede qualcosa da mangiare. Da quel momento l’incontro col cinghiale divenne un appuntamento fisso".

Gianni Leoni