Festa della raviola Trebbo invasa da stand e musica

Da venerdì a domenica a Trebbo di Reno la festa che unisce antiche tradizioni religiose della civiltà contadina con lo spirito delle migliori sagre paesane e i cosplayer.

Stand gastronomici, camminate, concorso culinario e tanto altro nella tre giorni della Festa della Raviola. "Ogni festa ha la sua storia - dice la maestra e scrittrice di Trebbo, Rosanna Bonafede: e quella della Raviola di Trebbo di Reno è una festa speciale che ha più di 200 anni Stando ai documenti dell’archivio parrocchiale, sin dall’anno 1690, venne celebrata nella chiesa di Trebbo di Reno come festa delle 40 ore per ricordare il tempo trascorso da Gesù nel sepolcro con l’esposizione del Santissimo Sacramento a disposizione dei fedeli per le preghiere. La piccola comunità di Trebbo trovò, anno dopo anno, il modo di abbinare a questo evento religioso un aspetto ancor più comunitario, per cui le famiglie in questa occasione ospitavano parenti e amici organizzando pranzi che si concludevano portando in tavola fagottini al forno farciti di mostarda, appunto le raviole".