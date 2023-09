Festa della smielatura al bosco del Poranceto

Torna oggi al Museo del Bosco del Poranceto la Festa della Smielatura, con tante attività legate all’economia del territorio montano. In programma dalle 10 laboratorio di cesteria; dallle 10 alle 18 attività per bambini con gli asinelli e, alle 15 e alle 16, per bimbi dai 4 ai 12 anni ’Vita da ape’. Smielatura e degustazioni alle 11, 14 e 16.30. Mercatino per tutta la giornata e alle 10, su prenotazione, passeggiata a tema nei dintorni del Poranceto. Le auto dovranno essere parcheggiate lungo la strada provinciale e sarà disponibile un servizio navetta gratuita per raggiungere il sito.