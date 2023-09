Festa dell'agricoltura a Castel di Casio: Sfilata dei Trattori per le Vie del Paese

Due giorni di eventi per il territorio e chi lo cura ogni giorno con il sudore della fronte e tanta pazienza. Oggi e domani è infatti in programma in piazza a Castel di Casio la Festa dell’agricoltura. Nella prima giornata sono in programma, dalle 17, mercatino e giochi per i più piccini, apertura dello stand gastronomico e concerto dei Trentakarte Showband alle ore 21. Domani la giornata clou che prenderà il via alle 9 con il raduno dei trattori a Villa Torre e la ’colazione del trattorista’. Alle 10 apertura del mercato e, alle 10.30, sfilata dei trattori per le strade del paese. A seguire pranzo del contadino nello stand gastronomico allestito dalla proloco.

La festa proseguirà nel pomeriggio con giochi contadini in piazza e nel campo e una dimostrazione di aratura. In serata aperitivi e cena e, alle 21, concerto con i Flexus. In serata è prevista anche un’estrazione a premi che mette in palio, per il vincitore, una motosega Stihl, per il secondo classificato un soffiatore e per il terzo cesoie elettriche.